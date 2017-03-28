أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نجم أرسنال على رادار بايرن ميونخ في الصيف

Google+ Print
نجم أرسنال على رادار بايرن ميونخ في الصيف نجم أرسنال على رادار بايرن ميونخ في الصيف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، يرغب في التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة "بايرن ميونيخ على قائمة الانتظار للتعاقد مع سانشيز صاحب الـ28 عامًا، حيث إن كارلو أنشيلوتي يبحث عن تعزيز صفوفه للحفاظ على سيطرة الفريق البافاري محليًا، كما يرغب في وجوه جديدة من أجل دوري أبطال أوروبا".

شاهد أيضا

وتابعت سبورت: "تعاقد بايرن ميونيخ مع سانشيز يمكن أن يساعده في منافسة ريال مدريد وبرشلونة، على الأفضل في أوروبا، وأن بايرن ميونيخ وضع خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد كبديل حال فشل في التعاقد مع أليكسيس سانشيز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»