نجم أرسنال على رادار بايرن ميونخ في الصيف

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ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، يرغب في التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة "بايرن ميونيخ على قائمة الانتظار للتعاقد مع سانشيز صاحب الـ28 عامًا، حيث إن كارلو أنشيلوتي يبحث عن تعزيز صفوفه للحفاظ على سيطرة الفريق البافاري محليًا، كما يرغب في وجوه جديدة من أجل دوري أبطال أوروبا".

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وتابعت سبورت: "تعاقد بايرن ميونيخ مع سانشيز يمكن أن يساعده في منافسة ريال مدريد وبرشلونة، على الأفضل في أوروبا، وأن بايرن ميونيخ وضع خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد كبديل حال فشل في التعاقد مع أليكسيس سانشيز".