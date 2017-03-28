بالفيديو.. وداعًا "لايف جاكيت"..ابتكار بالون للإنقاذ من الغرق

كتب - هشام عواض:

يزداد كل عام أعداد الأشخاص الذين يتعرضون للغرق، فبحث منظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد المتوفين غرقًا 371 ألف شخص حول العالم سنويًا.

وللتغلب على هذه الحوادث تم ابتكار بالون انقاذ قابل للنفخ الذاتي، ويتميز بحجمه الصغير للغاية، مما يبث الأمل في محاولات التقليل من أعداد الغارقين ولاسيما الأطفال منهم، بحسب موقع "bored panda".

وبالون الإنقاذ "Kingii"، هذا يكون داخل أسورة توضع في معصم الشخص وفي حال شعوره بالخطر، يقوم بالضغط على الأسورة لتنفتح البالون وتمتلئ بسرعة تقدر بثانية واحدة فقط بالهواء، مما يجعل الشخص يطفوا على سطح الماء، ويستخدمها كأنها جاكيت إنقاذ.

ويمكن لأي شخص ارتدائها بكل سهولة، من حيث الذين يقومون بالسباحة أو الغطس او صيد الأسماك وغيرهم. والبالون بالإمكان إعادة استخدامها أكثر من مرة، ويبلغ سعرها 70 دولارًا أي ما يقارب 1200 جنيهًا.