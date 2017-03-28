وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية

كتب- مصطفى المنشاوي

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هوانج إنمو نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وأكد القائد على اعتزازة بأفاق التعاون المشترك وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا التى تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية.

هذا وكان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة استقبل، نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث بحث الطرفان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.