أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية

Google+ Print
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب وزير دفاع ك

كتب- مصطفى المنشاوي

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هوانج إنمو نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور حالياً.

وأكد القائد على اعتزازة بأفاق التعاون المشترك وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا التى تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية.

هذا وكان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة استقبل، نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث بحث الطرفان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر