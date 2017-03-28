بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد فرنسي تطوير الري الحقلي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد البنك الدولي، ووفد بنك "AFD" الفرنسي، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث تطوير الري الحقلي بالمحافظة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية: "إنه جرى البدء الفعلي في تنفيذ خطة الري الحقلي المطور بخمس مراكز، هي: "كفر الشيخ، والرياض، ودسوق، وسيدى سالم، وقلين"، على مساحة 80 ألف فدان، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 57%، وجرى الانتهاء من التنفيذ خلال ستة أشهر.

وكشف "نصر" عن تنفيذ هذا المشروع فعليًا فى المرحلة الأولى، على مساحة تجاوزت 12 ألف فدان، والبداية المقرر لها تنفيذها على مساحة 135 ألف فدان تقريبًا، وجار تعميم تنفيذ الخطة على باقي مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الرافع جاد، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سمير أبو سليمان، مدير عام الري الحقلي بوزارة الزراعة، والمهندس حسن أبو جازية، مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن المشروع يعدّ نموذجًا إرشاديًا لتعميمه مستقبلًا على باقى أراضي الدلتا والصعيد القديمة على مساحة 5 ملايين فدان، من أجل توفير حوالي 10 مليار متر مكعب كانت تُفقد عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوي، علاوة على توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات، واستبدالها بمواسير قُطرية داخل الحقول الزراعية.