أسرة تُقى "عروس بنها" تناشد محافظ القليوبية نقل أسرة "القاتل" من المنطقة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ناشدت أسرة القتيلة "تقى"، المعروفة إعلاميWا بــ"عروس بنها"، والتي جرى قتلها داخل منزلها أثناء نقل جهازها إلى منزل العريس قبل زفافها بأسبوع، اللواء محمود العشماوي، محافظ القليوبية، بسرعة نقل أسرة القاتل إلى مكان آخر، لما يصدر منهم من أفعال استفزازية دون مراعاة لشعورهم.

وقال "ناجي"، والد تقى: "إنهم يعيشون مثل المحبوسين داخل منزلهم، ويغلقون أبواب وشبابيك المنزل، بينما تعيش أسرة القاتل بطريقة طبيعية ويمارسون حياتهم، كما لو كانوا هم المجني عليهم، مشيرًا إلى أنهم يقومون بالوقوف في نافذات منزلهم في مشهد استفزازي لهم".

جاء ذلك خلال الندوة، التي عقدها مركز النيل للإعلام بمدينة بنها، لمناقشة قضية "تقى"، بحضور أسرة القتيلة، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب بنها، والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام في القليوبية.

وطالب الحضور، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتخفيض سن الحدث من 18 سنة إلى 15 أو 16 سنة لينال المجرم عقابه على تلك الجريمة البشعة، مع تغليظ العقوبة في تلك الجرائم والتي تنهي حياة الأبرياء دون ذنب أو جُرم.

كما طالبوا أيضًا بسرعة إجراءات محاكمة قاتل "تُقى"، لتشعر أسرتها بأن هناك قضاءً عادلاً وناجزًا يعطي كل ذي حق حقه في أسرع وقت ممكن.