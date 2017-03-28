بالصور- زيني أظافرك بشخصيات ديزني الكرتونية

الكرتونيةبالصور- زيني أظافرك بشخصيات ديزني

كتبت- نيرمين الجلاد:

رسومات أنيقة وأخرى غريبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها موضة جديدة لرسومات الاظافراختلفت ألوانها وأشكالها، حيث انتشرت بين الفتيات موضة رسومات ديزني علي الأظافر والتى يتم إعدادها بطرق سهلة وبسيطة تقوم بها الفتاة باستخدام أكثر من لون وأدوات لاصقة ورسومات لتصل الى شكل مميز وأنيق لأظافرها نعرضها بالصور