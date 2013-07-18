كيفية علاج إصابة البشرة بالفطريات

أرسلت قارئة تقول، "لدى حبوب صغيرة جداً، وقليلة الخشونة فى الذراعين، وهى بنفس لون البشرة، كان لونها فى البداية بنفس لون البشرة ثم تحولت إلى الأبيض، وهى تزيد وتقل حدتها مع الوقت، أهملتها فى البداية، ولكن عندما ظهر بعضها فى الوجه وزادت كثيراً جداً على الذراعين استشرت الطبيب ووصف لى (betazol) الأحمر، وكريم آخر لتنعيمها وتقليل الخشونة، فذهبت الحبوب التى فى الوجه فقط، ولم تذهب الحبوب التى فى الذراعين، مع العلم أنى لا أتعرض للشمس كثيراً، ولون بشرتى أبيض، فما سبب تلك الحالة وكيف أتخلص منها؟".

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: من الواضح بعد الوصف السابق أن ما تعانى منه السيدة هو نوع من الإصابة الفطرية والتى تسبب التهابا بالبشرة، وهو ما يؤدى إلى تكون قشور بسيطة على سطح الجلد لذا يكون ملمسها خشناً إلى حد ما.

وعلاج تلك الحالة يتم بالدهانات المضادة للفطريات ويحتاج العلاج إلى وقت طويل نسبياً، خاصة فى مناطق الجسم الداخلية بعكس الوجه لكونه أكثر عرضة للتهوية، كما أن بشرة الوجه تتجدد بصورة أسرع من بشرة الجسم لذا فإن اختفاء تلك البثور يكون أسرع فى الوجه.

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