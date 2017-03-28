رئيس الوزراء: لن يتم تحويل الوجبات إلى دعم نقدي

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيعقد اجتماع غدا الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة لمتابعة ما تم التوصل إليه بشأن لجنة عمل المكلفة بمتابعة منظومة الوجبات المدرسية، ووفقًا لتقرير اللجنة سيتم اتخاذ اللازم بشأن عودة توزيع الوجبات المدرسية أم استمرار توقفها مؤقتًا، مؤكدًا أنه لن يتم تحويل الوجبات إلى دعم نقدي نهائيًا وأنه وجه بتقارير من كافة المحافظين.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الموازنة وصل 1.2 تريليون جنيه، والناتج المحلي قدر 4.2 تريليون جنيه.

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وحول جهود مكافحة الفساد وما تردد من مقترحات بأن يكون مواجهة الفاسدين بأن تكون عقوباتهم مصادرة أموالهم، قال رئيس الحكومة "من يثبت عليه الفساد سيطبق عليه القانون الحالي والفساد ليس فقط اختلاس ولكنه له صور أخرى من بينها الإهمال".

ونفى رئيس الوزراء ما تردد عن تحديد كمية "5 لتر بنزين" مدعوم لكل مواطن يوميًا.