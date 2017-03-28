«توماس كوك»: السياحة البريطانية تعود من جديد إلى مصر

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قالت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة، اليـوم الثلاثاء، إن هناك عودة للسياحة إلى تركيا ومصر اللتين واجهتا متاعب في الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحجوزات الصيفية لهاتين البلدين.

ونقلت صحيفة" التليجراف" البريطانية، عن بيتر فانكوسر، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن هناك بوادر على عودة السياح إلى زيارة الأماكن التى تجنبوها طوال عام 2016، مضيفًا "بعد بداية بطيئة للموسم وسنة صعبة في عام 2016، نرى علامات مبكرة على أن السياح بدأوا بالعودة إلى تركيا ومصر".

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وتابع فانكوسر بأن "الحجوزات الصيفية ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب انخفاض الحوادث الإرهابية في بعض المناطق السياحية، حيث تحول السياح عن المنتجعات الشهيرة سابقا في تركيا وأماكن أخرى في شرق المتوسط ​​في الصيف الماضي بسبب المخاوف الأمنية".

يذكر أن قطاع السياحة في مصر عانى بشدة منذ حادث سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر عام 2015، وقرر عدد من البلاد حظر رحلاتها إلى مصر وعلى رأسها روسيا المصدر الأكبر للسياحة بمصر من حيث العدد.