وزير الداخلية يكرم 162 من رجال الشرطة: ننحني أمام أرواحهم الطاهرة

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كتب- محمد عبد الجليل ويونس محمد:

قام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بتكريم 162 من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والمتميزين من القيادات والضباط والأفراد والمجندين وتسليمهم الأنواط التي منحها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

ووقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر وأمنها في بداية الاحتفال، وقام الوزير بتسليم شهادات التقدير والأوسمة والأنواط لأسماء الشهداء 113 "ضباطا، أفرادا، مجندين" و24 من المصابين، و25 من الضباط والأفراد المتميزين.

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وأشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وجهود لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء، قائلًا: "ننحنى أمام أرواحهم الطاهرة التي قدموها بمنتهى الرضا والتجرد فداءً للوطن".

كما وجه عبد الغفار التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين الذين قدموا أعز ما يملكون في سبيل تحقيق رسالة الأمن النبيلة، مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز جميع رجال الشرطة والشعب المصري العظيم، وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريمًا لجميع العاملين بجهاز الشرطة، الذين يستحقون التقدير والشكر على ما يبذلون من جهود بارزة في دعم أمن واستقرار الوطن.