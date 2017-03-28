وزير التعليم العالي يناقش خريطة امتحانات الفصل الثاني مع مجلس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، مقر جامعة القاهرة لحضور جلسة مجلس الجامعة وكان في استقبال الوزير الدكتور جابر جاد نصار، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وحضر عبد الغفار، اجتماع مجلس جامعة القاهرة الدوري، حيث يناقش الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي، وموعد انعقادها، وسير عملية الامتحانات، موعد انتهاء المقررات الدراسية بالكليات.

كما يناقش المجلس الدبلومات المهنية الخاصة بالتعليم المفتوح التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات برياض الأطفال ودار العلوم، وكذلك البرامج الأكاديمية ووضع اللوائح الخاصة بها ماليًا وإداريًا لبدء العمل بها فور الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها وفق ما قرره المجلس الأعلى للجامعات.