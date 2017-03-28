بسبب العلاوة.. نائب: "حكومة شريف إسماعيل تهدد السلم الاجتماعي"

كتب- أحمد علي:

رأى النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تهدد السلم الاجتماعي لعدم اهتمامها بحقوق محدودي الدخل، قائلًا: "الفقراء ومحدودي الدخل ضحايا القرارات الاقتصادية الأخيرة، وما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية التي تسببت في تآكل الطبقة المتوسطة".

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 30 يونيه من العام الماضي، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

وأكد أحمد، أن الحكومة غير قادرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه القرارات التي تسببت في زيادة معدلات التضخم.

وتابع النائب: "الحكومة تهدر قواعد السلام الاجتماعي"، فيما تمسك بصرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، مطالبًا الحكومة برحمة الفقراء، على حد قوله.