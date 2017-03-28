"صحة دسوق" توضّح حقيقة حالات إغماء بعض التلاميذ بمدرسة ابتدائي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور محمد فوزي أغا، مدير عام الإدارة الصحية بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: "إن الوحدة الصحية بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، استقبلت 20 تلميذًا من مدرسة شباس الشهداء الابتدائية الجديدة، بعضهم في حالة إعياء معوية عادية، وآخرون يعانون من دور برد شديد، وليس كما أشاع البعض بتعرضهم لتسمم أو إغماءات".

ونفت الدكتورة هالة عمران، طبيبة الوحدة الصحية بالقرية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، والتي وقّعت الكشف الطبي عليهم، وقوع حالات إغماء لهؤلاء التلاميذ.

وكشفت لـ"مصراوى"، أنها بتوقيعها الكشف والفحص الطبي عليهم، تبين تعرضهم لآلام بالبطن "مغص"، وآخرون منهم مصابون بأنفلونزا عادية، وجرى التعامل معهم طبيًّا، وخرجوا جميعًا من الوحدة الصحية برفقة ذويهم، بعد تماثلهم للشفاء.

كان محمد شتا، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، تلقى إشارة من مدرسة قرية شباس الشهداء الابتدائية الجديدة، بتعرض بعض التلاميذ، لحالات إعياء، وجرى نقلهم للوحدة الصحية للقرية، فيما استدعى أطباء الوحدة 7 سيارات إسعاف، تمهيدًا لتحويل هؤلاء التلاميذ لمستشفى دسوق العام، حال الاحتياج لذلك.

وشهدت المدرسة وقوع حالات من الهرج والمرج، إثر توجه بعض أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، خشية تعرضهم لأية أمراض نتيجة ما حدث للتلاميذ المصابين، الأمر الذي قوبل بالرفض من إدارة المدرسة، التي قررت بدورها غلق الأبواب أمامهم.