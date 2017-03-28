أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صحة دسوق" توضّح حقيقة حالات إغماء بعض التلاميذ بمدرسة ابتدائي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغماء بعض التلاميذ بمدرسة ابتدائي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور محمد فوزي أغا، مدير عام الإدارة الصحية بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: "إن الوحدة الصحية بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، استقبلت 20 تلميذًا من مدرسة شباس الشهداء الابتدائية الجديدة، بعضهم في حالة إعياء معوية عادية، وآخرون يعانون من دور برد شديد، وليس كما أشاع البعض بتعرضهم لتسمم أو إغماءات".

ونفت الدكتورة هالة عمران، طبيبة الوحدة الصحية بالقرية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، والتي وقّعت الكشف الطبي عليهم، وقوع حالات إغماء لهؤلاء التلاميذ.

وكشفت لـ"مصراوى"، أنها بتوقيعها الكشف والفحص الطبي عليهم، تبين تعرضهم لآلام بالبطن "مغص"، وآخرون منهم مصابون بأنفلونزا عادية، وجرى التعامل معهم طبيًّا، وخرجوا جميعًا من الوحدة الصحية برفقة ذويهم، بعد تماثلهم للشفاء.

كان محمد شتا، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، تلقى إشارة من مدرسة قرية شباس الشهداء الابتدائية الجديدة، بتعرض بعض التلاميذ، لحالات إعياء، وجرى نقلهم للوحدة الصحية للقرية، فيما استدعى أطباء الوحدة 7 سيارات إسعاف، تمهيدًا لتحويل هؤلاء التلاميذ لمستشفى دسوق العام، حال الاحتياج لذلك.

وشهدت المدرسة وقوع حالات من الهرج والمرج، إثر توجه بعض أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، خشية تعرضهم لأية أمراض نتيجة ما حدث للتلاميذ المصابين، الأمر الذي قوبل بالرفض من إدارة المدرسة، التي قررت بدورها غلق الأبواب أمامهم.

إغماء بعض التلاميذ بمدرسة ابتدائي (3)

إغماء بعض التلاميذ بمدرسة ابتدائي (1)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط