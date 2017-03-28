بالصور.. وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد الإسكندرية

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ويرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بتفقد استاد الإسكندرية الرياضى، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالاستاد، والتعرف على أبرز ما تم إنجازه منها على أرض الواقع.

وأكد عبد العزيز فى تصريحات صحفية «أن الاستاد سيكون جاهزًا لاستقبال البطولة العربية للأندية فى الصيف المقبل».

وطالب عبد العزيز إجراء تعديلات على مقصورة الصحفيين إضافة إلى إقامة استديو تحليلي بخلفية زجاجية.