أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أنور سلامة ينفي الهجوم على «البدري»

Google+ Print
أنور سلامة ينفي الهجوم على «البدري» أنور سلامة ينفي الهجوم على «البدري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أكد أنور سلامة، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يُدلِ بأي تصريحات، ولم يُجرِ أي حوارات طيلة الأيام الماضية.

ونفى المدرب الكبير كل ما نسبته إليه بعض الصحف من تعليقات على أداء الفريق الأول للأهلي، بقيادة حسام البدري، الذي أكد «سلامة» اعتزازه به وسعادته بنجاحاته المتتالية.

وأكد «سلامة» أيضا أنه، ومعه الشيخ طه إسماعيل، يؤازران حسام البدري؛ حتى يواصل مشواره، ويفوز مع الأهلي ببطولة الدوري، ويخوض بثقة واقتدار المشوار الأفريقي أيضًا.

شاهد أيضا

وأبدى «سلامة» دهشته وانزعاجه من جرأة البعض، الذين نسبوا إليه أنه يستعد للقيام بـ«مجزرة» والإطاحة  بعدد من نجوم ولاعبي الأهلي الحاليين.. إذ أنه ليس واردًا حدوث ذلك، وليس هناك حتى تفكير في ذلك.

وقال أنور سلامة أن لجنة الكرة لا تتدخل في عمل المدير الفني للأهلي، من قريب أو بعيد، وبأي شكل وصورة وأن هذا هو التقليد المتبع طول الوقت داخل النادي الأهلي العريق..

وأوضح «سلامة» أن هناك محاولات مستمرة يقوم بها البعض لإحداث فتنة داخل فريق الأهلي، ويسعون بكل السبل من أجل الوقيعة بين حسام البدري كمدير فني مستقر وناجح للأهلي ولجنة الكرة.. وهو الأمر الذي سيرفضه ويحاربه الجميع داخل الأهلي؛ حرصًا على ناديهم ودوام استقراره وانتصاراته أيضًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار

مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل