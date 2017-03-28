أنور سلامة ينفي الهجوم على «البدري»

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أكد أنور سلامة، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يُدلِ بأي تصريحات، ولم يُجرِ أي حوارات طيلة الأيام الماضية.

ونفى المدرب الكبير كل ما نسبته إليه بعض الصحف من تعليقات على أداء الفريق الأول للأهلي، بقيادة حسام البدري، الذي أكد «سلامة» اعتزازه به وسعادته بنجاحاته المتتالية.

وأكد «سلامة» أيضا أنه، ومعه الشيخ طه إسماعيل، يؤازران حسام البدري؛ حتى يواصل مشواره، ويفوز مع الأهلي ببطولة الدوري، ويخوض بثقة واقتدار المشوار الأفريقي أيضًا.

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وأبدى «سلامة» دهشته وانزعاجه من جرأة البعض، الذين نسبوا إليه أنه يستعد للقيام بـ«مجزرة» والإطاحة بعدد من نجوم ولاعبي الأهلي الحاليين.. إذ أنه ليس واردًا حدوث ذلك، وليس هناك حتى تفكير في ذلك.

وقال أنور سلامة أن لجنة الكرة لا تتدخل في عمل المدير الفني للأهلي، من قريب أو بعيد، وبأي شكل وصورة وأن هذا هو التقليد المتبع طول الوقت داخل النادي الأهلي العريق..

وأوضح «سلامة» أن هناك محاولات مستمرة يقوم بها البعض لإحداث فتنة داخل فريق الأهلي، ويسعون بكل السبل من أجل الوقيعة بين حسام البدري كمدير فني مستقر وناجح للأهلي ولجنة الكرة.. وهو الأمر الذي سيرفضه ويحاربه الجميع داخل الأهلي؛ حرصًا على ناديهم ودوام استقراره وانتصاراته أيضًا.