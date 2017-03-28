بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد الوحدة المحلية لقرية "المنيرة"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لقرية المنيرة، بمركز الخارجة، تفقد خلالها مقر الوحدة المحلية، والتقى بالعاملين واستمع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم، لتيسير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، كما تفقد المحافظ محطه تنقية المياه بالقرية.

ووجه المحافظ، بسرعة عرض موقف تقسيمات الشباب بالقرية، وحصر جميع الأراضي غير المستغلة، والتابعة للهيئات والوزارات المختلفة، لدراسة الاستفادة منها بأفضل الطرق والوسائل.

كما وجّه "الزملوط" بالتنسيق مع بنك مصر، لتركيب ماكينة صرف آلي بالقرية، وذلك بعد دراسة مدى جدواها، وإعداد الموظفين بالقرية والقرى التابعة لها .