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رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (1)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (1)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (2)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (2)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (3)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (3)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (4)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (4)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (5)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (5)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (6)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (6)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (7)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (7)

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (8)رئيس جامعة المنوفية يفتتح المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي (8)

المنوفية مروة فاضل:

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، المطبخ المركزي الجديد بمعهد الكبد القومي، بحضور الدكتور هشام عبد الدايم القائم بأعمال عميد المعهد، والدكتورة تاري سلمان، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام صلاح، رئيس الإدارة المركزية، والدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، وجلال عبد السلام مساعد أمين عام الجامعة.

وقال الخولي: "إن المطبخ مُعدّ بأحدث التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة والنظافة على أعلى مستوى، موضحًا أن جامعة المنوفية تسعى دائمًا، ومن خلال معهد الكبد، أن تقدّم أفضل المستويات الصحية والخدمية لجميع المرضى".

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الدايم، القائم بأعمال عميد المعهد، أن افتتاح المطبخ المركزي الجديد ودمجه بالمطبخ القديم يأتي ضمن التحسينات الإنشائية التي يقوم بها المعهد بشكل مستمر، لافتًا إلى أن المعهد يسعى دائمًا إلى تقديم كافة سبل الراحة إلى المرضى.

وقام جميع الحضور بتناول وجبة الغداء من المطبخ الجديد، وأشادوا بنظافة وجودة الطعام وجودة الخدمة المقدَّمة من شيفات مدرّبين تدريبًا عاليًا .

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