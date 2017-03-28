مسؤولة روسية: 10 آلاف مقاتل من الاتحاد السوفيتي السابق في الشرق الأوسط

موسكو (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم الثلاثاء، إن نحو 10 آلاف شخص هم عدد المقاتلين المنحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ومتواجدون في الشرق الأوسط.

وأضافت ماتفيينكو - في كلمة أمام المؤتمر المشترك للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول مكافحة الإرهاب - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن "عودة المقاتلين -المنحدرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق- من سوريا ودول الشرق الأوسط يشكل خطرا كبيرا، حيث يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف شخص".

وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة تتعامل بنشاط مع ملف مكافحة الإرهاب، مضيفة "تمكنا من إقامة تعاون فعال، وأحرزنا نجاحات ولكننا نواجه مشاكل أيضا".

وأشارت إلى أن الكثير من الدول التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واجهت خطرا إرهابيا بعد تفككه، داعية إلى التنسيق الفعال بين وكالات مخابرات دول الاتحاد السوفيتي السابق لمكافحة الإرهاب.