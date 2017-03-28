أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤولة روسية: 10 آلاف مقاتل من الاتحاد السوفيتي السابق في الشرق الأوسط

Google+ Print
مسؤولة روسية: 10 آلاف مقاتل من الاتحاد السوفيتي السابق في الشرق الأوسط مسؤولة روسية: 10 آلاف مقاتل من الاتحاد السوفيتي السابق في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

فالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

موسكو (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم الثلاثاء، إن نحو 10 آلاف شخص هم عدد المقاتلين المنحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ومتواجدون في الشرق الأوسط.

وأضافت ماتفيينكو - في كلمة أمام المؤتمر المشترك للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول مكافحة الإرهاب - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن "عودة المقاتلين -المنحدرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق- من سوريا ودول الشرق الأوسط يشكل خطرا كبيرا، حيث يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف شخص".

وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة تتعامل بنشاط مع ملف مكافحة الإرهاب، مضيفة "تمكنا من إقامة تعاون فعال، وأحرزنا نجاحات ولكننا نواجه مشاكل أيضا".

وأشارت إلى أن الكثير من الدول التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واجهت خطرا إرهابيا بعد تفككه، داعية إلى التنسيق الفعال بين وكالات مخابرات دول الاتحاد السوفيتي السابق لمكافحة الإرهاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط