بكين تطالب فرنسا بتوضيح أسباب قتل الشرطة صينيا في باريس

بكين (أ ش أ)

حثت الصين فرنسا على اتخاذ اجراءات فعالة للحفاظ على سلامة وحقوق ومصالح المواطنين والمؤسسات الصينية على اراضيها وذلك بعدما قتلت الشرطة الفرنسية مواطنا صينيا بالرصاص في منزله في باريس أول أمس الأحد في حادث تسبب في حدوث مظاهرات احتجاجية واعمال عنف من جانب عشرات من اعضاء الجالية الصينية في العاصمة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ في تصريح رسمي ان الخارجية قامت باستدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية لدي بكين وسلمته احتجاجا رسميا وطالبته بتقديم توضيح بشأن الواقعة.

وطالبت هوا فرنسا بإجراء تحقيق شامل في الحادث، مؤكدة ان الخارجية ستقوم بمتابعة التطورات وحماية سلامة وحقوق مواطنيها.

وقالت إن الصين تأمل أن يعبر الصينيون في فرنسا عن مشاعرهم بطريقة عقلانية ومشروعة.

واضافت ان مسئولين بالسفارة الصينية في فرنسا قاموا بزيارة اسرة المواطن الصيني المتوفى للتعبير عن تعازيهم ومواساتهم وتقديم المساعدة لهم في مصابهم.