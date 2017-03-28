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نواب يحذرون من "فيروس غامض" يهدد حياة المواطنين

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نواب يحذرون من "فيروس غامض" يهدد حياة المواطنين نواب يحذرون من "فيروس غامض" يهدد حياة المواطنين

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النائبة شادية ثابت

كتب- أحمد علي:

كشفت النائبة شادية ثابت - في بيان عاجل تقدمت به اليوم الثلاثاء - عن أن مستشفى حميات إمبابة بها حالات حرجة ومصابة بفيروسات وصفتها بـ"الغامضة"، مضيفةً: "لابد من الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية حتى يتثنى الوقاية وحماية الأرواح".

وأشارت النائبة إلى أن الاستعانة بالمنظمة العالمية للصحة أمر ليس بجديد، نظرًا لأنه تم اللجوء إليها في عهد الدكتور حاتم الجبلي، حين تم اكتشاف فيروس أنفلونزا الطيور.

فيما أكد النائب أيمن أبوالعلا - في بيان عاجل - أن أحد السجناء محجوز في مستشفى العباسية بـ"مرض خطير جدًا"- بحسب وصفه-، ولابد من أن يتم اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الصحة، ومنها:"عمل تحاليل للمسجونين، والقضاء على البعوض، فضلًا عن عمل كشفًا دورياً للمساجين، واتخاذ التدابير اللازمة".

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