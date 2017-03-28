بالصور.. "الرقابة الإدارية" تفاجئ المجمعات الاستهلاكية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

فاجأت حملة لمكتب بني سويف، ضمت مدير الرقابة التموينية، وتفتيش الأغذية بمديرية الطب البيطري، وعددًا من الأطباء والفنيين بمكتب تفتيش الأغذية بمديرية الصحة، اليوم الثلاثاء، مجمعات غذائية ومنافذ بيع سلع تموينية وعددٍ من محلات السوبر ماركت الكبرى، بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وتابعت الحملة، بيعَ السكر والزيت والأرز للمواطنين بأحد المجمعات التابعة لشركة "كازيون"، بشارع عبد السلام عارف بالمدينة، حيث تأكدت من صلاحية السلع المعروضة للبيع وجودتها، كما فاجأت مجمع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين، بشارع صلاح سالم، وفحصت صلاحية الدواجن واللحوم المعروضة للبيع، وراجعت إجراءات تخزين مصنعات اللحوم المخزنة بالثلاجات.

كما فاجأت أحد منافذ مشروع "جمعيتي" بمنطقة أرض المحلج، وفحصت دفاتر قيد السلع الصادرة والواردة، وأوزان الأرز والسكر والدقيق وعبوات الزيت، وراجعت الأسعار التي تباع بها للمواطنين، وضبطت عددًا من المخالفات تتعلق بنقص الأوزان، وحصلت على عددٍ من العينات من بعض السلع المعروضة للبيع بها.

كما تفقدت الحملة، العمل بفرع محلات "أولاد رجب" لتجارة وبيع المواد الغذائية بمنطقة أرض الحرية بالمدينة، وتابعت توافر السلع الرئيسية، من السكر والزيت واللحوم والدواجن، وتفقدت أيضًا ثلاجات التخزين الخاصة بالمنفذ، ولم تضبط أية مخالفات تتعلق بالبيع أو التخزين أو عدم الصلاحية .