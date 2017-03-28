أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني على الشركات من الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني على الشركات من الإسكندرية وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، انطلاق برنامج التفتيش الالكتروني على العمل والسلامة المهنية الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير نظام المتابعة على المصانع والشركات، للارتقاء ببيئة العمل من خلال رصد المخالفات واكتشاف الأخطاء لتصحيحها والحفاظ على حقوق العمال من خلال أنظمة الحاسب الآلي.

وقال " سعفان" خلال إطلاق البرنامج بمكتب القوى العاملة ببرج العرب في الإسكندرية: "تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج ومستهدف تفعيله في ٣٢٦ مكتبًا للقوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة تقدر بعام واحد".

وثمن وزير القوى العاملة دور منظمة العمل الدولية لتعاونها مع الوزارة ومكاتب التفتيش للانتهاء من تنفيذ البرنامج وتفعيله في ٢٥ مكتبا بعدد ١٦ محافظة حتى الآن، مضيفا أن سبب اختيار مكتب برج العرب بالإسكندرية للإعلان عن انطلاق البرنامج جاء انطلاقا من تقييم أداء المكتب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن البرنامج يعد محاولة لتطوير العمل في كل أجهزة الدول للعمل بالنظام الإداري ومنع التلاعب والحد من عمليات الغش في إدخال معلومات خاطئة تخص مؤسسات العمل، علاوة على دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولي.

وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني

وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني

وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط