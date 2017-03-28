بالصور.. وزير القوى العاملة يطلق برنامج التفتيش الإلكتروني على الشركات من الإسكندرية

الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، انطلاق برنامج التفتيش الالكتروني على العمل والسلامة المهنية الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير نظام المتابعة على المصانع والشركات، للارتقاء ببيئة العمل من خلال رصد المخالفات واكتشاف الأخطاء لتصحيحها والحفاظ على حقوق العمال من خلال أنظمة الحاسب الآلي.

وقال " سعفان" خلال إطلاق البرنامج بمكتب القوى العاملة ببرج العرب في الإسكندرية: "تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج ومستهدف تفعيله في ٣٢٦ مكتبًا للقوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة تقدر بعام واحد".

وثمن وزير القوى العاملة دور منظمة العمل الدولية لتعاونها مع الوزارة ومكاتب التفتيش للانتهاء من تنفيذ البرنامج وتفعيله في ٢٥ مكتبا بعدد ١٦ محافظة حتى الآن، مضيفا أن سبب اختيار مكتب برج العرب بالإسكندرية للإعلان عن انطلاق البرنامج جاء انطلاقا من تقييم أداء المكتب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن البرنامج يعد محاولة لتطوير العمل في كل أجهزة الدول للعمل بالنظام الإداري ومنع التلاعب والحد من عمليات الغش في إدخال معلومات خاطئة تخص مؤسسات العمل، علاوة على دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولي.