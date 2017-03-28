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تحالف "أسیك كابیتال": إقامة مدینة لمصانع مواد البناء والصناعات الغذائیة والسیارات بمحور قناة السويس

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تحالف "أسیك كابیتال": إقامة مدینة لمصانع مواد البناء والصناعات الغذائیة والسیارات بمحور قناة السويس تحالف "أسیك كابیتال": إقامة مدینة لمصانع مواد البناء والصناعات الغذائیة والسیارات بمحور قناة السويس

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محور قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن تحالف " أسیك كابیتال "، عن تأسیس شركة العین السخنة للاستثمارات التجاریة والصناعیة ( (asciiلتطویر منطقة بمساحة ٦ كیلومتر مربع من أراضي محور قناة السویس، على أن تكون أول مرحلة بمساحة ملیون متر مربع ینتھي العمل بھا بنھایة 2018.
وصرح أحمد صبري، عضو مجلس إدارة تحالف أسیك كابیتال في بیان صحفي صادر له، صباح الیوم الثلاثاء، أن الھدف من تأسیس الشركة یأتي في إطار سعي التحالف وجدیته في سرعة إنھاء تطویر ٦ كیلومتر مربع بمشروع محور قناة السویس؛ لإقامة مدینة صناعیة تجاریة ضخمة علیھا.

وأضاف " صبري " أن حجم استثمارات المشروع بالبنیة التحتیة تصل إلى ١٥٠ ملیون دولار، بالإضافة إلى إقامة 120 مصنعًا ومدینة متكاملة للأعمال .

وأشار إلى أن التحالف مكون من مجموعة من الشركات سعودیة ولبنانیة ومصریة، لإنشاء وإقامة مدینة صناعیة ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائیة، ومصانع للسیارات، ومناطق لوجیستیة للتخزین ومدینة أعمال وفندقَین وجامعة.

كان الدكتور أحمد درویش، رئیس الھیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس، أعلن في كشف حسابه المعلن عنه في ینایر الماضي، باعتبار التحالف أھم إنجازات المنطقة في عام 2016، بمنطقة العین السخنة، جنبًا إلى جنب مع شركة تیدا الصینیة وكاربون القابضة.

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