وزير الداخلية يكرم 162 من رجال الشرطة تقديرًا لجهودهم في العمل الأمني -(صور)

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كرم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء (162) من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والمتميزين من القيادات والضباط، والأفراد والمجندين وتسليمهم الأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

في بداية الاحتفال وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر وأمنها، وقام الوزير بتسليم شهادات التقدير والأوسمة والأنواط لأسماء الشهداء (113) "ضباط، أفراد، مجندين" و(24) من المصابين، و(25) من الضباط والأفراد المتميزين.

وأشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات وجهود لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء مؤكداً أننا ننحي أمام أرواحهم الطاهرة التي قدموها بمنتهى الرضا والتجرد فداً للوطن.

كما وجه سيادته التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين الذين قدموا أعز ما يملكون في سبيل تحقيق رسالة الأمن النبيلة، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز جميع رجال الشرطة والشعب المصري العظيم، وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريماً لجميع العاملين بجهاز الشرطة، الذين يستحقون التقدير والشكر على ما يبذل من جهود بارزة في دعم أمن واستقرار الوطن.