محكمة فرنسية تقضي بسجن كارلوس الثعلب مدى الحياة

باريس (د ب أ)

أدانت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء المتهم الثوري كارلوس المعروف باسم "جاكال" أو (الثعلب) بتهمة تنفيذ هجوم بقنبلة يدوية في باريس عام 1974 والذي أسفر عن مقتل شخصين.

وقد قضت المحكمة بسجن كارلوس، واسمه الحقيقي ايليش راميريز سانشيز، مدى الحياة. ويذكر أن الفنزويلي راميريز سانشيز يقضى بالفعل حكمين بالسجن مدى الحياة لدوره فى سلسلة من التفجيرات التى أسفرت عن مقتل 11 شخصا خلال عامي 1982 و1983 ولقتل اثنين من عناصر الشرطة الفرنسية ومخبر لبنانى فى عام .1975

وقال محامي الدفاع فرانسيس فوليمي إنه سوف يستأنف ضد الحكم. وأضاف أن "حقيقة الإعلام" طغت على "الحقيقة القضائية، وأثرت على القضاه."