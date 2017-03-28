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إخلاء سبيل 11 متهمًا بإثارة الشغب بكفالة 100 جنيه في قضية "مارينا"

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إخلاء سبيل 11 متهمًا بإثارة الشغب بكفالة 100 جنيه في قضية "مارينا" إخلاء سبيل 11 متهمًا بإثارة الشغب بكفالة 100 جنيه في قضية "مارينا"

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل 11 متهمًا بإثارة الشغب

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

قررت النيابة العامة بقنا، إخلاء سبيل 11 متهمًا بالتجمهر وإثارة الشغب، بسبب تغيُّب طالبة ثانوي، بكفالة 100 جنيه، لكل منهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد ألقت القبض، أول أمس الأحد، على 11 من المتجمهرين، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجًا على تغيُّب مارينا نشأت لبيب، 17 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، التي تغيّبت عن منزلها منذ الثامن من مارس الجاري أثناء ذهابها لـ "درس خصوصي" في الرابعة والنصف عصرًا، ولم تعُد حتى الآن.

ورفع المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية الثانية خلال أسبوع لافتات "يا محافظ قنا.. عايزين بنتنا. فينكم يا نواب الأزمة.. فين الأمن والأمان والخطف بقى إدمان".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 11 من المتهمين، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة إثارة الشغب والتظاهر دون تصريح، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 جنيه لكل منهم.

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