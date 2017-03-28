براءة متهمين إثنين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، ببراءة 2 من المتهمين بحرق سيارة رئيس مباحث، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

وتضمن الحكم براءة: "إيهاب. ا. م، وفتحي. م. م" في قضية حرق سيارة رئيس مباحث قسم المنيا الرائد عمرو حسن، في يناير 2014، حيث استند الحكم إلى تناقض أقوال الشهود وتحريات الأمن.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى أوائل العام الماضى ببراءة 8 متهمين آخرين حضوريًا، فى ذات التهمة، لعدم كفاية الأدلة، بعدما كان محكومًا عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وتم القبض عليهم وإعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة.