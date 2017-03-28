فيديو.. مذيعة دريم لمتحدث التموين: كبّروا أزازة الزيت شوية

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قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزير التموين، إن مصر لن تستورد أرزا من الخارج مرة أخرى بعد انتهاء المخزون الحالي الذي لا يتعدى الـ70 ألف طن واقتربت على النفاد.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "لن نستورد أرز من الخارج لأن مصر منتجة للأرز ولدينا ما يكفي، فلا يصح تهريب الإنتاج الخاص بنا للاستيراد من الخارج، موضحًا أن الأزر غير موجود في شنطة التموين لأنه سلعة غير مدعمة وسعره سيكون متاح لدى البقاليين خارج البطاقة بـ6.5 جنيه".

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وداعبت الإعلامية منة فاروق، مستشار وزير التموين، :"كل سنة وأنت طيب يا باشا إحنا داخلين على رمضان وأيام مفترجة يا ريت نخلى أزازة الزيت لتر بالضبط ونكبرها شوية، فرد: "خطوة على الطريق ونقوم بتنفيذها الآن".