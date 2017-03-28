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فيديو| خبيرة: تناول الأسماك المصابة بالطفيل لا يؤذي الإنسان

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فيديو| خبيرة: تناول الأسماك المصابة بالطفيل لا يؤذي الإنسان فيديو| خبيرة: تناول الأسماك المصابة بالطفيل لا يؤذي الإنسان

التحرير

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قالت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ الطفيليات بالطب البيطري جامعة القاهرة، إن تناول الأسماك المصابة بالطفيل لا تؤثر إطلاقا على صحة الإنسان.

وأضافت عز الدين، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" :"جار العمل على كيفية التوصل لمعالجة الطفيل القاتل للأسماك في بحيرات ، والذي بدأ في الظهور منذ عام 2013، مؤكدة أن المسئولين لم يكن لهم دور على مدار الـ 3 أعوام الماضية منذ اكتشاف الطفيل القاتل".

وتابعت: "هناك جهات مسؤولة فاسدة عرفت بوجود حشرة قاتلة للأسماك ولكن لن يتحرك أحد ليبحث تلك الأزمة".

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التحرير

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