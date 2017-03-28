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سوء التنظيم والإقبال الضعيف يخيمان على ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية

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سوء التنظيم والإقبال الضعيف يخيمان على ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية سوء التنظيم والإقبال الضعيف يخيمان على ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية

التحرير

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تحت شعار" بإيدينا نبنيها"، افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ملتقى التشغيل والحد من البطالة بقصر الثقافة بمدينة برج العرب الجديدة.
 
وغادر عدد من الشباب الملتقى بسبب ما وصفوه بسوء التنظيم، علاوة على انخفاض أعداد الشباب المشاركين نتيجة إقامته بمنطقة بعيدة عن التجمع السكاني.

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من جانبه، رفض الوزير التعليق على حجم الإقبال في الملتقى أو التنظيم، واكتفى بالتأكيد على أن الملتقى يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب، من خلال 33 شركة، وتتراوح الأجور والمرتبات بين 1200 - 2800 جنيه.
 
وأكد "سعفان"، أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأشار الوزير إلى حرص على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم في تحقيق التنمية المطلوبة، ورفع مستوى المعيشة.
 

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التحرير

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