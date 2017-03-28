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وزير التعليم: الرئيس وجه بنشر التعليم في سيناء لمحاربة الإرهاب

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وزير التعليم: الرئيس وجه بنشر التعليم في سيناء لمحاربة الإرهاب وزير التعليم: الرئيس وجه بنشر التعليم في سيناء لمحاربة الإرهاب

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح ، وجه بنشر التعليم في كل ربوع ، وخاصة وديان سيناء والمناطق الحدودية، لافتا بأن الوزارة تسعة جاهدة ليكون عام ٢٠١٧ "عام التعليم في مصر".

واضاف "شوقي" - على هامش زيارته لمحافظة جنوب سناء - أن غالبية الوديان والتجمعات البدوية تضم مدارس مزودة بكافة التخصصات، مؤكدا أن الهدف من نشر التعليم هو القضاء على الإرهاب، وحماية أبناءها من الوقوع ضحية للفكر المتطرف نتيجة نقص الوعي والثقافة، علاوة على تحقيق نهضة تعليمية.

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وافتتح الوزير، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد رائد أيمن عبد الحميد محمد الثانوية العسكرية بنين على مساحة 7 آلاف متر، الذي تبرع ببنائها رجل الأعمال هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "مصر إيطاليا"، ومدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة. 

 

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التحرير

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