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بالصور- وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (1)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (1)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (2)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (2)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (3)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (3)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (4)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (4)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (5)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (5)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (6)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (6)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (7)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (7)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (8)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (8)

وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (9)وزير الصحة يتفقد مصنع إيبكو للأدوية (9)

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، مصنع ايبكو لإنتاج الأدوية، اليوم الثلاثاء، مشيدا بمستوى صناعة الأدوية وإجراءات التعقيم المتبعة.

وقال راضي- خلال الجولة- إن الدولة ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع الأدوية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف: "المهم أن يكون لدى الشركات ممارسة التصنيع الجيد، لأن الدولة تتوجه بشكل كامل نحو تصنيع الدواء، لأنها تأتي على قائمة الأكثر ربحية على مستوى المنتجات".

حضر الجولة الدكتور أحمد برهان، رئيس مجلس إدارة ايبيكو، وألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وأسامة رستم عضو مجلس إدارة ايبيكو.

وخلال الجولة داعب رئيس أيبكو، وزير الصحة قائلاً: "علشان تعرفوا حجم تكاليف الإنتاج".

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