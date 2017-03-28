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تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 18 أبريل

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مصراوي Masrawy

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قضية أنصار بيت المقدسقضية أنصار بيت المقدس

قضية أنصار بيت المقدس (4)قضية أنصار بيت المقدس (4)

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كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، لجلسة 18 أبريل

كما أمرت المحكمة بعرض متهم على الطب الشرعي، وتغريم 8 شهود ألف جنيه لكل منهم، وضبط وإحضار 11شاهدًا آخرين، وجاء قرار التأجيل للتحري عن شاهدي الإثبات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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