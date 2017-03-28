أهالي قرية ذابح الكلب بالمنوفية: لا نعرفه.. والأمن: لم نتلق أي بلاغات عنه

المنوفية - مروة فاضل:

قال العميد السيد سلطان مدير البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء: "إنهم لم يتلقوا أي بلاغات تفيد بقيام شاب بذبح كلب بقرية سنتريس، بمركز أشمون، نافيًا ما تردد عن الملاحقات الأمنية له".

كانت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يذبح كلبًا بسكين، مشيرة إلى أنه من القرية المذكورة.

من جانبه؛ قال محمد جمال، من أهالي القرية: "إنهم لا يعلمون شيئًا عن الواقعة، ولم يتم تداول أي شيء يخص ذلك بقريتهم، مؤكدًا أنه لا بد من معاقبة المتسبب في ذلك".

فيما انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الشاب يدعى "محمد عادل"، من مركز أشمون بالمنوفية، مجند بالقوات المسلحة، ويتبقى له 60 يومًا لإنهاء خدمته العسكرية.

وأضافت أنه أغلق الحساب الخاص به على "فيسبوك" عقب انتشار الصور، أول أمس الأحد، أثناء قيامه بذبح كلب تحت عنوان: "عايشينها بالإجرام فدا الشيطان".