بالصور.. بدء تفعيل شراكة جمعيات خدمة المجتمع لتنمية الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مسئولي جمعيات خدمة المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتفعيل الشراكة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والجمعيات النشطة لخدمة المجتمع.

وجرى خلال اللقاء سماع الاقتراحات والشكاوى، وكل ما تحتاجه الجمعيات، وكان ضمن الاقتراحات إنشاء كيان قانوني يجمع الجمعيات النشطة في المركز، وتخصيص أراضٍ لها، وتجديد الثقة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والجمعيات.

كما جرى خلال اللقاء، عرض مشروع جمعية تنمية خدمة المجتمع بقرية البشندي بمركز بلاط، والاستفادة منه، وكيفية تفعيله بمركز الخارجة، كما وجّهت بتسهيل خطوات المشروعات الجادة التي تخدم المواطنين.