أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تفعيل شراكة جمعيات خدمة المجتمع لتنمية الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من المناقشة (1)جانب من المناقشة (1)

جانب من المناقشةجانب من المناقشة

جانب من المناقشة (3)جانب من المناقشة (3)

جانب من المناقشة (4)جانب من المناقشة (4)

جانب من المناقشة (5)جانب من المناقشة (5)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
التقت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مسئولي جمعيات خدمة المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتفعيل الشراكة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والجمعيات النشطة لخدمة المجتمع.

وجرى خلال اللقاء سماع الاقتراحات والشكاوى، وكل ما تحتاجه الجمعيات، وكان ضمن الاقتراحات إنشاء كيان قانوني يجمع الجمعيات النشطة في المركز، وتخصيص أراضٍ لها، وتجديد الثقة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والجمعيات.

كما جرى خلال اللقاء، عرض مشروع جمعية تنمية خدمة المجتمع بقرية البشندي بمركز بلاط، والاستفادة منه، وكيفية تفعيله بمركز الخارجة، كما وجّهت بتسهيل خطوات المشروعات الجادة التي تخدم المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط