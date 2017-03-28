المنتخب المصري يسعى لتأكيد تفوقه على توجو

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يواجه المنتخب الوطني الأول، نظيره توجو، في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين، ضمن الاستعداد لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وتأتي مباراة توجو، ختاما للمعسكر الذي انطلق الخميس الماضي، وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلاله على الدفع ببعض الوجوه الجديدة وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق.

ويدخل المنتخب المباراة، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي يبحث عن تحقيق عدة أهداف، أهمها استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين قبل موقعة تونس المقبلة في مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات أمم إفريقيا في 5 يونيو المقبل.

ويستعرض "التحرير" فى السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

- المباراة الأولي كانت فى 10 مارس 1984 فى بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بساحل العاج وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

- في عام 1992 التقي الفريقان في تصفيات كأس العالم، حيث كانت المباراة الأولي فى توجو وفاز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل حسام حسن هدفين وأيمن منصور وهاني رمزي هدفا لكل منهما.

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- وفي نفس التصفيات كانت المواجهة الثالثة بين المنتخبين فى 31 يناير 1993 بالقاهرة، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف دون رد أحرزها ياسر عزت وأحمد الكاس وحسام حسن.

-وفي عام 1997 التقى المنتخبان وديا بالقاهرة وانتهى بفوز مصر 2-7، وأحرز الأهداف فى تلك المباراة حسام حسن هدفين وكل من عبد الستار صبري وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وهادي خشبة وسمير كمونة هدفا.

- كان اللقاء الخامس بين المنتخبين وديا أيضا بالقاهرة عام 2000، وأسفر عن فوز مصر بهدفين مقابل هدف، وسجل لمصر مدافع توجو في مرماه وعبد الظاهر السقا.

- وفي عام 2000 التقى المنتخبان وديًا فى الجابون، وأسفرت المباراة عن فوز المنتخب التوجولي بهدف وحيد.

- بينما كان آخر المباريات بين الفريقين فى عام 2012 وديًا أيضا، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد وسجل محمد صلاح هدفين ومحمد ناجي جدو هدفا.