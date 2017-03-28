6 فنانات احتفلن بطلاقهن.. إحداهن ارتدت «فستان فرح» وأخرى «رقصت»

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رغم أن الطلاق أمر صعب وله تأثير سيئ خاصة على المرأة؛ فإن بعض الفنانات رأته الحل الأمثل للاستمتاع بالحياة بعيدًا عن المشكلات، بل واحتفلن بعد طلاقهن بطرق غريبة تأكيدًا على سعادتهن بالانفصال.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانات اللاتي تخطين أزمة طلاقهن وحولنها إلى مناسبة للاحتفال..

1- مروة عبد المنعم

في أغسطس من العام الماضي، أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم انفصالها عن المخرج المصري حسام الشاذلي بعد زواج دام لـ15 عامًا، وهو الخبر الذى أعاده للأذهان جلسة تصوير لـ"مروة عبد المنعم" نشرتها مصممة الأزياء الشهيرة "شيماء الحسيني" مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض اللون ما أثار حالة من الجدل حيث اعتبره البعض احتفالًا بطلاقها.

2- هالة صدقي

بعد صراع دام عشر سنوات بين الفنانة هالة صدقي وطليقها رجل الأعمال مجدي وليام الذي كان يرفض الانفصال عنه، قضت المحكمة في عام 2012 بطلاقها منه، وهو ما دفعها إلى الاحتفاء بذلك، حيث نظمت حفلًا حضره عدد من زملائها الفنانين من بينهم المطربان محمد منير ومحمد فؤاد.

3- روبي

بعد يومين فقط من إعلان المخرج سامح عبد العزيز انفصاله عن الفنانة روبي في أكتوبر عام 2015، نشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسمها صورة لها مع أصدقائها في الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبة بتعليق: "التقت الفنانة روبي عددًا من أصدقائها في قهوة دندنة التي يتجمع عليها المصريون بأمريكا، وذلك بعد طلاقها من المخرج سامح عبد العزيز فيما اعتبره البعض وقتها احتفالًا بالطلاق".

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4- بوسي

فاجأت المطربة "بوسي" جمهورها أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي" في وقت سابق من سبتمبر عام 2015 بإعلان انفصالها عن زوجها قبل الذهاب للحلقة مباشرة، ولكن الأغرب من ذلك تصريحها: "سيبكم من الطلاق وخلونا نفرح بقى"، حيث أخذت تغني وترقص مع الفنان محمود الليثي على الهواء مباشرة.

5- هنا شيحة

في يونيو عام 2008 انفصلت الفنانة هنا شيحة عن مهندس الديكور "فوزي العوامري" بعد رفعها قضية خلع، واحتفلت بالطلاق عن طريق إقامة حفل دعت له أصدقاءها وعددًا من المقربين منها.

6- مديحة يسرى

على ما يبدو أن موضة الاحتفال بالطلاق بين الفنانات ليست بالجديدة، ففي سبتمبر عام 2015 قالت الفنانة مديحة يسري في تصريحات لبرنامج "مصر النهارده" مع الإعلامي محمود سعد إن الفنان الراحل محمد فوزي كان الزوج الثالث في حياتها وأنجبت منه ابنها عمرو، ولكنها انفصلت عنه بعد 10 سنوات، وأقامت حفل دعت فيه عددًا من الصحفيين والفنانين احتفالًا بالطلاق ودعته هو أيضًا تأكيدًا على أن علاقتهما كأصدقاء ستدوم.