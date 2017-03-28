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بالفيديو.. فوز مثير لكوريا الجنوبية أمام سوريا

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بالفيديو.. فوز مثير لكوريا الجنوبية أمام سوريا بالفيديو.. فوز مثير لكوريا الجنوبية أمام سوريا

التحرير

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف على نظيره السوري، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد سيؤول كأس العالم، بقيادة الحكم الدولي أدهم مخادمة، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، اللاعب هونج جيونج هو، مدافع جيانجسو سونينج الصيني، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.    

وبتلك النتيجة انفرد الكوري الجنوبي بوصافة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن منتخب إيران المتصدر بـ 14 نقطة وله مباراة أخرى، في المقابل ظل منتخب سوريا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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التحرير

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