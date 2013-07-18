محافظ قنا يفتتح مسجد الحبيلات الشرقية بأبو تشت

افتتح، منذ قليل، من مساء الخميس، الدكتور صلاح عبد المجيد، محافظ قنا، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رموز العائلات، مسجد قرية الحبيلات الشرقية، التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وهو أحد المساجد التى أقيمت بالجهود الذاتية، وتم ضمه لمديرية أوقاف قنا.

وعقب أدائه صلاة العشاء والتراويح بالمسجد وجه محافظ قنا كلمة موجزة للمواطنين هنأهم فيها بشهر رمضان الكريم وافتتاح مسجد القرية وطمأنهم خلالها بإعادة تشغيل مصنع أنابيب البوتاجاز بقفط وتعويض فترة توقفه عن العمل وحل أزمة نقص أسطوانات البوتجاز.

وأكد عبد المجيد أن محطة مياه النجمة والحمران ستدخل الخدمة فى بداية عام 2014 لخدمة مركزى فرشوط وأبو تشت، وتم حل نقص مياه الرى لدى بعض المزارعين فى المراكز الشمالية للمحافظة بشكل تام كما ناشد مواطنى قنا الاقتصاد والترشيد فى استخدام المياه والطاقة الكهربية لمواجهة الزيادة السكانية ونقص الموارد الطبيعية.