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بالفيديو| الكمبيوتر الياباني يقسو على تايلاند برباعية

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بالفيديو| الكمبيوتر الياباني يقسو على تايلاند برباعية بالفيديو| الكمبيوتر الياباني يقسو على تايلاند برباعية

التحرير

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تغلب الياباني برباعية نظيفة على نظيره تايلاند، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد سايتاما 2002، بقيادة الحكم دونج جين كيم، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأحرز رباعية الكمبيوتر الياباني كل من (شينجي كاجاوا - شينجي اوكازاكي - يويا كوبو - مايا يوشيدا) في الدقئائق ( 8 - 19- 57 - 83) على الترتيب.

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وبتلك النتيجة ينفرد المنتخب الياباني بصدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب السعودي الذي سيلاقي العراق اليوم، في المقابل ظل منتخب تايلاند متذيلا للمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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التحرير

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