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شهد الموسم الحالي بزوغ نجم العديد من المواهب التي نالت استحسان عشاق الساحرة المستديرة، وكان لهم دورًا كبيرًا في مراكز فرقهم في الدوريات من جانب، والكلمة الحاسمة في بعض الأدوار المهمة في بطولات الكأس ودوري أبطال اوروبا من جانب آخر.

في ضوء ذلك استعرضت صحيفة «تليجراف» البريطانية ..10 مواهب تُشعل كرة القدم الأوروبية، نبرزهم لكم فيما يلي:

1- كيليان مبابي

الدولي الفرنسي صاحب الـ 18 عامًا، مهاجم موناكو، يعد من أبرز المواهب الأوربية في الوقت الحالي، ويتصارع عليه العديد من الأندية ذات الصيت العالي مثل (ريال مدريد - برشلونة - مانشستر يونايتد)، وساعد فيرقه في إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، ويطلق عليه تيري هنري الجديد.

وشارك مبابي مع موناكو الفرنسي هذا الموسم في 32 مباراة في جميع البطولات بعدد دقائق لعب بلغ 1.671 دققية، وسجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا، وجاء معدل تهديفه هدف كل 88 دقيقة.

2- توماس ليمار

النجم الفرنسي الشاب، جناح موناكو، صاحب الـ 21 عانمًا، جذب اهتمام برشلونة، ويعد أهم مفاتيح ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو، وكان له دور بارز في إقصاء توتنهام هوتسبير، من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشارك ليمار مع موناكو الفرنسي هذا الموسم في 42 مباراة في جميع البطولات بعدد دقائق لعب بلغ 3.274 دققية، وسجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 10 أهداف، وجاء معدل تهديفه هدف كل 298 دقيقة.

3- عثمان ديمبلي

يعد الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي صانع ألعاب بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الـ 19 عامًا، أحد أهم المواهب الأوروبية في الفترة الأخير، ويعد محط أنظار العديد من الفرق الكبيرة مثل (برشلونة - ريال مدريد)، كما أنه أحد الأسلحة الرئيسية لتوماس توخيل، المدير الفني لدورتموند.

وشارك ديمبلي مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم في 36 مباراة في جميع البطولات بعدد دقائق لعب بلغ 2.400 دققية، وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 16 هدفًا، وجاء معدل تهديفه هدف كل 343 دقيقة.

4- تيمو ويرنير

النجم الألماني الصاعد صاحب الـ 21 عامًا، مهاجم لايبزيج، شارك في أولى مبارياته الدولية مع المانشافات أمام إنجلترا في 22 مارس الماضي، يعد أحد أبرز لاعبي البوندسليجا هذا الموسم، كما أنه ساعد فريقه في الصاعد للمرة الأولى في تاريخه للدوري الألماني في الوصول للمركز الثاني حتى الآن، ويعد أحد أهم أهداف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في الصيف القادم.

وشارك تيمو ويرنير مع لايبزيج هذا الموسم في 24 مباراة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، وكأس ألمانيا، بعدد دقائق لعب بلغ 1.917 دققية، وسجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 هدفًا، وجاء معدل تهديفه هدف كل 137 دقيقة.

5- جيانلويجي دوناروما

الدولي الإيطالي صاحب الـ 18 عامًا، الذي يعد امتداد لإسطورة حراسة المرمى الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس، كما أنه أصغر حارس في تاريخ المنتخب الإيطالي بـ 17 سنة و 189 يوم، وتاني أصغر حارس في تاريخ الدوري الإيطالي "كالتشيو" بـ 16 سنة و242 يوم، علاوة على أنه محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة مثل (مانشستر سيتي - ريال مدريد).

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وشارك جيانلويجي دوناروما مع ميلان هذا الموسم في 32 مباراة في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، وكأس إيطاليا، بعدد دقائق لعب بلغ 2.910 دققية، واستقبلت شباكه 36 هدفًا فقط.

6- جابرييل خيسوس

يعد الدولي البرازيلي صاحب الـ 18 عامًا، أحد أهم العناصر الشابة في الآونة الأخيرة، ولفت الآنظار بشدة وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإٍسباني بيب جواريدولا من ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وشارك جابرييل خيسوس مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 5 مباريات، بعدد دقائق لعب بلغ 293 دققية، وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين، وجاء معدل تهديفه هدف كل 98 دقيقة، لكنه تعرض لإصابة منعته من اللعب خلال تلك الفترة.

7- ديلي ألي

الدولي الإنجليزي صاحب الـ 20 عامًا، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، أحد أهم لاعبي الفريق هذا الموسم، ويعد أحد اهم أهداف ريال مدريد لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، كما أنه سبب رئيسي في احتلال توتنهام هوتسبير المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

وشارك ألي مع توتنهام هوتسبير هذا الموسم في 39 مباراة، بعدد دقائق لعب بلغ 3.047 دققية، وسجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 8 أهداف، وجاء معدل تهديفه هدف كل 179 دقيقة.

8- فرانك كيسي

الدولي الإيفوراي صاحب الـ 20، لاعب خط وسط أتلانتا الإيطالي، الملقب بـ يايا توريه الجديد، يعد أبرز لاعب وسط اللمعب في

الكالتشيو ، كما انه محط أنظار تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما.

وشارك فرانك كيسي مع اتلآنتا هذا الموسم في 24 مباراة، بعدد دقائق لعب بلغ 1.905 دققية، وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 أهداف، وجاء معدل تهديفه هدف كل 272 دقيقة.

9- جوليان براندت

الدولي الألماني صاحب الـ 20 عامًا، لاعب خط وسط باير ليفركوزن، يعد محط أنظرا العديد من الفرق الأوربية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.

وشارك جوليان براندت مع باير ليفركوزن هذا الموسم في 32 مباراة، بعدد دقائق لعب بلغ 2.232 دققية، وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 أهداف، وجاء معدل تهديفه هدف كل 744 دقيقة.

10- كريستيان بوليسيتش

يعد الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش صاحب الـ 18 عامًا، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، أهم عناصر القوه في فريقه، كما أنه يعد من المواهب اللامعه في سماء كرة القدم الأوروبية.

وشارك كريستيان بوليسيتش مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم في 31 مباراة، بعدد دقائق لعب بلغ 1.760 دققية، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9 أهداف، وجاء معدل تهديفه هدف كل 352 دقيقة.