مصدر: استقرار الحالة الصحية لربة منزل حاول مختل عقليًا ذبحها بالوراق

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بمباحث الجيزة، استقرار الحالة الصحية للسيدة التي شرع مسجل خطر بذبحها بمنطقة الوراق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المتهم قام بمعاكسة السيدة أثناء مرورها بالشارع، ما دفعها لمعاتبته، فنشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى عليها بآلة حادة بمنطقة الرقبة.

وأوضح المصدر، أن السيدة غادرت المستشفى بعد استقرار حالتها "الجرح 3 سم"، مؤكدا ضبط المتهم وعرضه على النيابة التي تباشر معه التحقيق.