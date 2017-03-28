أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر: استقرار الحالة الصحية لربة منزل حاول مختل عقليًا ذبحها بالوراق

Google+ Print
مصدر: استقرار الحالة الصحية لربة منزل حاول مختل عقليًا ذبحها بالوراق مصدر: استقرار الحالة الصحية لربة منزل حاول مختل عقليًا ذبحها بالوراق

مصراوي Masrawy

السيدة المعتدى عليها

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بمباحث الجيزة، استقرار الحالة الصحية للسيدة التي شرع مسجل خطر بذبحها بمنطقة الوراق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المتهم قام بمعاكسة السيدة أثناء مرورها بالشارع، ما دفعها لمعاتبته، فنشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى عليها بآلة حادة بمنطقة الرقبة.

وأوضح المصدر، أن السيدة غادرت المستشفى بعد استقرار حالتها "الجرح 3 سم"، مؤكدا ضبط المتهم وعرضه على النيابة التي تباشر معه التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط