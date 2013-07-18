إلغاء ندب معلم "إخوانى" كنائب لرئيس مدينة بسيون

قرر اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة الغربية إلغاء قرار ندب جبر عبد العزيز العشماوى مدرس لغة عربية بمدرسة الصم والبكم بإدارة غرب المحلة كنائب لرئيس مدينة بسيون وإعادته للعمل يوم الأحد المقبل بعد قيام وزير التنمية المحلية محمد على بشر بندبه للعمل كرئيس لمدينة السنطة وقيام المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية السابق بنقله للعمل كنائب لرئيس مدينة بسيون.

جاء ذلك بعد أن قام الدكتور محمود عمارة رئيس مدينة بسيون بإرسال خطاب فى 18/7 /2013 بأن العمل ليس فى حاجة إليه ويلغى انتدابه، فقام اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام بإلغاء انتداب المعلم الإخوانى وإعادته لعمله على أن يتم تسليمه العمل يوم الأحد 21/7/2013 بمدرسة الصم والبكم بالمحلة تم إرسال خطاب إلى فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإلغاء انتدابه وعودته فورا لعمله الأصلى.