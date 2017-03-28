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"تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن سحر الهواري

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"تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن سحر الهواري "تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن سحر الهواري

مصراوي Masrawy

النائبة سحر الهواري

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على رفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري، بناء على طلب تقدمت به لرئيس اللجنة للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية.

كان النائب العام قد أرسل طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبة الدكتورة سحر الهواري عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وعضو اتحاد الكرة.

وجاء في الطلب، أن النائبة متهمة في قضية ويجب مثولها أمام محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية،بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتها واخرين بالسجن لمدة خمس سنوات.​

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