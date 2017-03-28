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وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفي يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية

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كتبت- نورا ممدوح:

وصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى قصر ثقافة مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

كان في استقباله لدى وصوله الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومحمد قنديل، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لافتتاح ملتقى التوظيف المقام تحت عنوان "بإيدينا نبنيها"، الذي يوفر 6000 فرصة عمل من مختلف المهن والمؤهلات، مقدمة من 33 شركة، بأجور تتراوح بين 1200 إلى 2800 جنيه.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إطلاق إشارة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لعمل البرنامج الإلكتروني، وحوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، بمكتب مدينة برج العرب، وذلك من خلال مشروع تعزيز العمل اللائق في بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لدعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.​

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