ضحايا الكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية (رسم بياني)

كتبت- رنا أسامة:

كشفت إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، عن مُعدل الجرائم التي ارتُكِبت بدافع الكراهية في الولايات المتحدة عام 2015، وأشارت إلى وقوع 6837 واقعة اعتداء بدفع الكراهية.

وأظهر رسم بياني نشرته وكالة "فرانس برنس"، وقوع 4029 جريمة كراهية بسبب العِرق استهدفت 734 من البيض، و2125 من السود، 379 شخص من اصول لاتينية، مقابل 791 من طبقات عرقية أخرى.

أما حوادث الاعتداء التي كان دافعها مناهضة الشذوذ الجنسي، فتشير الإحصاءات إلى وقوع 1219 واقعة اعتداء على 758 شاذ و168 سُحاقية.

وبالنسبة لحوادث الكراهية بسبب الديانة، تذكر الإحصائيات وقوع 1354 حادث استهدف 695 يهودي و301 مسلم.

إضافة إلى وقوع 147 حادث اعتداء بسبب الجنس واختلاف الهويّة الجندرية.

وبحسب الصور، تباينت أشكال الاعتداءات ما بين ترهيب بنسبة وصلت إلى 29.6 في المئة، وإلحاق اضرار بالممتلكات بنسبة 24.7 في المئة.

واتسمت معظم الاعتداءات بأنها بسيطة، إذ بلغت نسبتها 24.6 في المئة مقابل 12.8 في المئة اعتداء عنيف.

وحول نسبة المُعتدون الذين تم التعرّف عليهم، أوضحت الإحصاءات أنه تم التعرّف على 48.4 في المئة من المُعتدين من البيض، مقابل 24.3 في المئة من السود.