أفضل طريقة فرنسية لانقاص الوزن 2 كيلو في 7 أيام

أفضل طريقة فرنسية لخفض الوزن 2 كيلو في 7 أيام

باريس (أ ش أ)

كشفت خبيرة التغذية الفرنسية فرجينى رو من جامعة بوردو الفرنسية، النقاب عن الطريقة المثالية لفقدان الوزن مع الاحتفاظ بصحة جيدة خاصة مع دخول فصل الصيف، وهى التركيز على الخضروات، خاصة السبانخ والجزر والبنجر والخرشوف والكوسة والفلفل والخيار بصورة يومية.

ونصحت الخبيرة الفرنسية بعدم إغفال تناول الفاكهة الطازجة مثل الفراولة والتوت والعنب والبرتقال والموز والكريز والخوخ والمشمش مع قطعة من الشيكولاتة السوداء.

وترى الخبيرة الفرنسية في جامعة بوردو أن هذه القائمة تساعدك على تخفيض الوزن مع التمتع بصحة جيدة والشعور بالشبع مع تناول هذه الفاكهة الحمراء ذات الفوائد العديدة.