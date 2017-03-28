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أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام..والسبب

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أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام..والسبب أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام..والسبب

مصراوي Masrawy

أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام

 

نيويورك  (أ ش أ)

حذر أطباء التغذية وخبراء الصحة من تناول بقايا الطعام - خاصة الأرز - التي يتم حفظها في الثلاجة ويعاد تسخينها مرة أخرى، لمضاعفة خطر التسمم الغذائي في حال عدم حفظهم بالشكل الصحي الصحيح، مرجعين ذلك إلى أن عملية طهو الطعام قد لا تقتل دائما جميع مسببات الأمراض من بكتيريا التي تعيش عليه.

وقال بنجامين تشابمان أخصائي السلامة الغذائية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية "تعد بكتيريا (عصية سيريوس) في مقدمة أنواع البكتيريا الممرضة والمنتشرة بشكل كبير في الأزر المجفف، والتي تسبب العديد من الحالات المرضية، وتتواجد عادة هذه البكتيريا في التربة والمواد الغذائية، لكن بعض السلالات الضارة منها هى من يسبب العديد من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء إلى الإنسان".

وأضاف "تشابمان"، أن هذا النوع من البكتيريا يظل حيا حتى أثناء عملية الطهو في حال الاحتفاظ بالأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة، لتتكاثر وتتضاعف هذه الجراثيم، ومن غير الواضح عدد حالات التسمم بهذه البكتيريا، إلا أن التقارير الصادرة عن مركز الوقاية ومكافحة الأمراض أشار إلى مسئوليتها عن 2% من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "علم الأوبئة والعدوى"، يجب أن تبقى إما الأرز المسلوق ساخنا أو تبريده بسرعة ونقله إلى الثلاجة في غضون ساعتين من الطهو، مشيرة إلى أن الأرز المسلوق أو المقلي يجب ألا يتم تخزينه في ظل ظروف دافئة، خاصة في نطاق 15-50 درجة مئوية.

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