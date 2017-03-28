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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثا، سفينتَي حاويات و6 سفن بضائع عامة، في ظل استقرار الأحوال الجوية في المحافظة. جاء ذلك في الوقت الذي غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

من جهة أخرى، غادر الميناءَ قطاران بحمولة 2321 طن قمح و122 سيارة بحمولة 5460 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106412 طنًا، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 125899 طن قمح، وتضمنت حركة الصادر من الميناء 4900 طن يوريا، و3000 طن مولاس، و2200 طن رمل، و460 طن نترات أمونيوم.

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