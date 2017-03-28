قوافل دعوية بمراكز وقرى أسيوط لتوعية المواطنين بصحيح الدين

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، إطلاق قوافل دعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بمراكز الشباب ودور الأيتام، ومراكز تنظيم الأسرة ورعاية الطفل والوحدات الصحية، والمدارس العامة والخاصة والصم والبكم بكافة ربوع المحافظة، بهدف توعية المواطنين بصحيح الدين، وبناء العقول المستنيرة، ومحاربة الأفكار التكفيرية وما يترتب عليها من فسادٍ في المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة تنظيم قوافل دعوية للإرشاد الديني بمراكز وقرى المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، والشيخ عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على أهمية نشر الدعوة الوسطية والفكر المتحضر وتعاليم الإسلام السمحة داخل المجتمع المصري بكافة فئاته، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية الشباب من خلال التقويم الديني المعتدل، وقطع الطريق على المتكلفين من أصحاب الفكر الهدام، وسبل مواجهتها وذلك بالتمسك بالمنهج الوسطي المعتدل، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية للدولة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وأشار الشيخ عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى التنسيق بين الأوقاف ومديريات "الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي" في اختيار الأماكن وموضوعات المحاضرات التي سيقوم بها علماء وأئمة الأوقاف ضمن القوافل الدعوية بمراكز وقرى المحافظة؛ لنبذ العنف والإرهاب والتطرف وتنمية المجتمع؛ وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.